Остановку "Полиграфический колледж" для автобусов № 834 перенесли

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Остановку "Полиграфический колледж" для автобусов № 834 по улице Красная Сосна при следовании от Ярославского шоссе перенесли на 25 метров вперед, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Ранее на Севастопольском проспекте перенесли автобусную остановку "6-й Загородный проезд" для автобусов № 786, 826 и С5. Теперь остановка располагается в 100 метрах дальше по направлению от центра города.

Также перенесены остановки общественного транспорта на Авиационной и Кантемировской улицах. Речь идет об остановках "Пехотная улица" для трамваев № 6, 15, 28, 30, 31 и "Кантемировская улица" для автобусов № 150, 162, 269, 839.