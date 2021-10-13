Путин заявил, что Навальный находится в колонии не за политическую деятельность

Фото: пресс-служба Бабушкинского суда

Алексея Навального осудили не за политическую деятельность, а за уголовные преступления. Об этом заявил Владимир Путин.

Он отметил, что Навальный находится в колонии за преступления, в том числе против иностранных предпринимателей, работающих в России.

"Более того, им (фигурантам уголовных дел. – Прим. ред.) неоднократно, по сути, прощали их нарушения закона. Это должно иметь когда-то какие-то последствия для тех, кто это делает", – цитирует Путина ТАСС.



Президент заключил, что не следует добиваться экономических преимуществ, защищаясь политической деятельностью и злоупотребляя доверием общества.

Ранее Навального обвинили в нарушении испытательного срока по делу "Ив Роше". По данным прокуратуры, с 1 января по 17 августа 2020 года он неоднократно нарушал обязанность явиться на регистрацию. 24 сентября после выписки из Университетского медицинского центра "Шарите" он уклонился от предусмотренного законом контроля, а 23 октября был обязан явиться на регистрацию в УФСИН, однако не ответил на уведомление ведомства.

Спустя месяц, 23 ноября, Навальный заявил, что проживает в Берлине в Hotel Arabel и проходит восстановительные процедуры, что и стало причиной неявки. 29 декабря УФСИН по Москве объявила его в розыск.

Симоновский суд столицы заменил Навальному условное наказание на реальный срок. В колонии он проведет 2 года и 8 месяцев.

