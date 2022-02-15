Лефортовский суд Москвы начал рассмотрение дела против Навального

11:34
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Лефортовский суд Москвы на выездном заседании в исправительной колонии № 2 в Покрове приступил к рассмотрению дела против Алексея Навального. Об этом сообщает РИА Новости.
Навального обвиняют в мошенничестве и неуважении к суду. На заседание пустили его жену Юлию.
Слушание проходит в актовом зале колонии, где поставили несколько стульев.
Дело о мошенничестве возбудили более года назад. По данным следствия, Навальный похитил и потратил на личные нужды более 350 миллионов рублей.
Второй эпизод дела касается оскорбления судьи Веры Акимовой, которая выносила Навальному приговор за клевету на ветерана ВОВ. Дела расследовали отдельно, однако перед передачей в суд их объединили в одно производство.
Ранее Алексею Навальному заменили условное наказание на реальный срок. Ему засчитали время пребывания под домашним арестом. Таким образом, в колонии он проведет 2 года и 8 месяцев.
Суд назначил Алексею Навальному штраф 850 тысяч рублей
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