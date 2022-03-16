Апелляционный суд смягчил приговор экс-полицейским, сфабриковавшим дело Голунова

18:06
Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Мосгорсуда
Первый апелляционный суд общей юрисдикции вынес решение о смягчении приговора пятерым экс-полицейским, подложившим наркотики журналисту Ивану Голунову, рассказал адвокат потерпевшего Сергей Бадамшин Агентству "Москва".
"В апелляции приговор изменили, Игорю Ляховцу назначили 11 лет и 6 месяцев колонии, Акбару Сергалиеву – 6 лет и 3 месяца, Максиму Уметбаеву и Роману Феофанову – по 7 лет и 6 месяцев, Денису Коновалову – 4 года и 6 месяцев", – заявил Бадамшин.
Он отметил, что суд также отменил решение об удовлетворении гражданского иска к фигурантам.
"Иск направлен на новое рассмотрение в порядке гражданского производства", – пояснил адвокат.
В мае 2021 года Мосгорсуд приговорил Игоря Ляховца к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима, Максима Уметбаева и Романа Феофанова и Акбара Сергалиева – к 8 годам колонии, Дениса Коновалова – к 5 годам колонии.
Также Мосгорсуд взыскал с бывших полицейских в пользу Ивана Голунова 5 миллионов рублей. С каждого из фигурантов взыскано по миллиону рублей.
По данным следствия, в июне 2019 года сотрудники полиции для незаконного привлечения Голунова к уголовной ответственности подложили наркотические средства в рюкзак журналиста и в его квартиру. Утверждалось, что заказчик преступления отсутствовал, а наркотики Голунову подбросили по карьерным мотивам с целью повышения показателей.
Дело против Голунова вызвало широкий общественный резонанс. Позже в ходе расследования было установлено, что участие журналиста в совершении преступления доказать невозможно. Обвинения с него были сняты.
Экс-полицейских по делу Голунова приговорили к срокам от 5 до 12 лет колонии
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