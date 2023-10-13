Суд в Москве арестовал адвокатов Кобзева и Липцера

Фото: телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции"

Басманный суд Москвы избрал адвокатам Алексея Навального Вадиму Кобзеву и Алексею Липцеру меру пресечения в виде заключения под стражу по обвинению в участии в экстремистском сообществе. Об этом сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

Решение суда было озвучено фигурантам дела, возбужденного по части 2 статьи 282.1 ("Участие в экстремистском сообществе"), 13 октября. Они будут находиться под стражей до 13 декабря 2023 года.

Ранее столичный суд арестовал еще одного адвоката Навального – Игоря Сергунина. Ему вменяют вину по той же статье. Срок ареста Сергунина также установлен до 13 декабря 2023 года.

В августе 2023 года Навального приговорили к 19 годам особого режима по делу о создании экстремистского сообщества. Ему вменили вину не только в организации сообщества, но и в его непосредственном финансировании. По версии следствия, он также привлекал к участию в сообществе несовершеннолетних граждан.



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