В Минске участников акции протеста начали задерживать внутренние войска

Фото: телеграм-канал "Readovka"

Предполагаемых участников протестных акций в Минске начали задерживать солдаты внутренних войск у метро Пушкинская, сообщает РИА Новости.

По данным корреспондента агенства, солдаты патрулируют окрестности станции и задерживают подозрительных лиц, иногда им приходится бежать за группами молодых людей. Участников акций становится больше, но войска не допускают концентрации протестующих в одном месте.

В Белоруссии массовые протесты и столкновения с сотрудниками правоохранительных органов продолжаются уже несколько дней. Вечером 10 августа в Минске граждане пытались блокировать улицы и проспекты, чтобы помешать передвижениям силовиков и их технике.

В ночь с 9 на 10 августа были задержаны около 3 тысяч человек. По факту массовых беспорядок СК РБ возбудил уголовные дела.