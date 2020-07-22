Илона Маска пригласили в музей космонавтики в Калуге

Фото: ТАСС/Наталья Гарнелис

Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша пригласил основателя компании SpaceX Илона Маска на экскурсию в местный музей космонавтики. Об этом сообщает РИА Новости.

"Калуга – родина космонавтики. Многие известные, знаменитые люди здесь были. Мы ждем в гости всех, кто имеет отношение к космосу, и, конечно, Илона Маска тоже ждем. Приглашаем", – заявил политик.

В Калуге располагается Музей космонавтики имени Циолковского.

Как заявила директор культурного учреждения Наталья Абакумова, Маск действительно может быть заинтересован в поездке, поскольку часто цитирует слова "прародителя" российской космонавтики.

Илон Макс ранее прокомментировал статью главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина о полете частного корабля Crew Dragon к Международной космической станции.

