Ротенберга назвали бенефициаром недостроенного объекта в Геленджике

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Представитель предпринимателя Аркадия Ротенберга назвал его бенефициаром недостроенного объекта на мысе Идокопас в Геленджике, пишет ТАСС.

"Мы подтверждаем, что он бенефициар", – сказал он.

О том, что Аркадий Ротенберг несколько лет назад стал бенефициаром объекта, сам предприниматель сообщил в интервью Telegram-каналу Mash.

"Рассчитываю, что строительство отеля закончится через пару лет. Все делается очень аккуратно, качественно и профессионально", – сказал он.

По словам Ротенберга, это не единственный гостиничный объект, которым он занимается.

Объект на мысе Идокопас в Геленджике стал известен из-за утверждений в интернет-публикациях о якобы его принадлежности властям РФ.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что его владельцем являются один или несколько предпринимателей.

Сам Владимир Путин также опроверг информацию о том, что ему принадлежит данный объект. Президент рассказал, что фильм, в котором говорится про это, он не смотрел, однако видел некоторые подборки.

Глава государства добавил, что слухи о его геленджикском дворце – это попытка "промыть мозги" россиянам. Он также обратил внимание на то, что в фильме отсутствует ряд доказательных документов.