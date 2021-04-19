Москвичам рассказали о периодах цветения растений-аллергенов в 2021 году

Фото: depositphotos/AllaSerebrina
Москвичам рассказали о примерных сроках и пиках пыления растений-аллергенов в 2021 году. Соответствующий календарь опубликован в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
В ведомстве отметили, что в настоящее время в городе активно цветет ольха. А вот цветение орешника практически завершено.
Пик пыления березы, ивы, тополя, ясеня, вяза и клена ожидается в третьей декаде апреля. Часто данные растения вызывают аллергическую реакцию.
"В соцветиях этих растений образуется много пыльцы. Она мелкая и легкая. Поэтому ветер легко подхватывает и переносит ее на большие расстояния", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что жители городов больше подвержены сезонной аллергии, чем сельские жители. Наиболее частым аллергеном среди деревьев является береза. Также страдающие аллергией часто реагируют на пыльцу других деревьев, в том числе ольху, лещину, дуб, ясень, вяз, клен, тополь. А в южных регионах страны чаще всего аллергию вызывают акация, каштан, платан, маслина.
Эксперт рассказал о цветении ольхи и орешника в Москве
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: