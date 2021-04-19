Москвичам рассказали о периодах цветения растений-аллергенов в 2021 году

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

Москвичам рассказали о примерных сроках и пиках пыления растений-аллергенов в 2021 году. Соответствующий календарь опубликован в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

В ведомстве отметили, что в настоящее время в городе активно цветет ольха. А вот цветение орешника практически завершено.

Пик пыления березы, ивы, тополя, ясеня, вяза и клена ожидается в третьей декаде апреля. Часто данные растения вызывают аллергическую реакцию.

"В соцветиях этих растений образуется много пыльцы. Она мелкая и легкая. Поэтому ветер легко подхватывает и переносит ее на большие расстояния", – говорится в сообщении.

Фото: комплекс городского хозяйства

Ранее сообщалось, что жители городов больше подвержены сезонной аллергии, чем сельские жители. Наиболее частым аллергеном среди деревьев является береза. Также страдающие аллергией часто реагируют на пыльцу других деревьев, в том числе ольху, лещину, дуб, ясень, вяз, клен, тополь. А в южных регионах страны чаще всего аллергию вызывают акация, каштан, платан, маслина.

