Почему дети до последнего не хотят делать уроки

Какой родитель не мечтает о том, чтобы ребенок садился за уроки, не откладывая занятия в долгий ящик? Но идеальные дети если и встречаются, то не так часто, как нам хотелось бы. Обычно школьник любит отодвинуть "домашку" на потом, щекоча родительские нервы и рискуя выполнить все в последний момент не очень качественно. Почему приходится постоянно подгонять отпрысков, чтобы они делали уроки вовремя? Об этом рассуждает журналист, мать двоих детей Евгения Бородина.



Психологи знают множество причин барьера, который встает между ребенком и уроками, – это не всегда банальная лень. Бывает, что ученик немного запустил материал или просто боится приступать к тому, что уже пугает сложностью. Если есть возможность, то следует предложить школьнику помощь. Порой ободряющих слов или одной подсказки достаточно, чтобы расшатать глыбу страха, и процесс, что называется, пойдет.

Можно успокоить ученика тем, что домашнее задание не работа для выставки достижений. Это всего лишь тренировочное упражнение, в котором немудрено и ошибиться. Если бы люди рождались с готовыми знаниями, то без школы можно было бы обойтись. Такое право на ошибку снимет напряженность и уберет ненужный барьер.

Страх перед большим количеством заданий тоже парализует волю и заставляет прятаться от уроков. В таком случае имеет смысл разбить общую задачу на части. Надо объяснить ребенку, что не стоит заглядывать далеко вперед, страшась перспективы. Дорогу осилит идущий. Двигаться лучше мелкими шажками – от одного задания к другому.



Впрочем, чаще всего школьники в качестве основной причины, тормозящей процесс, называют скуку – серьезный аргумент. Повторяющиеся изо дня в день действия особого удовольствия не приносят даже взрослым.



Если на повестке дня не самый любимый предмет, то никакого веселья, конечно же, не предвидится. Однако рутинная работа неизбежна. Только правильное отношение к ней поможет не окунаться в страдания за письменным столом, а делать все хладнокровно и планомерно, руководствуясь привычкой и необходимостью.

Вместе с ребенком составьте режим дня. Пусть список висит на видном месте. Дневной распорядок дисциплинирует и приучает к повторяющимся действиям. Обычно родители со стажем советуют не допускать в отношении уроков поблажек и компромиссов. Если ребенок с первого класса привыкнет в определенное время садиться за стол и заниматься без различных "ну отдохни пока", то в будущем он избежит трудностей с настроем на работу.

В первую очередь важно, чтобы у школьника было свое удобное место для учебы. Привычный письменный стол с любимой лампой и вместительной карандашницей настраивает на рабочий лад. Посторонних предметов, отвлекающих внимание, на нем быть не должно.



Но есть и парадокс: в средней школе, когда делать уроки становится особенно "скучно", именно смена рабочего места порой приходит на выручку. Иногда можно предложить школьнику сесть за папин стол или позаниматься на кухне, "пока там никого нет", а может, даже устроиться с учебником на полу. Такая смена обстановки пойдет на пользу, потому что ломается надоевший годами сценарий. В привычный ход вещей вносится разнообразие, а скука отступает.

Стоит ли ругать детей за то, что они не мчатся на всех парах за рабочий стол, а без особого удовольствия берутся за уроки? Веское родительское слово, конечно, всегда уместно и сыграет свою роль. Но главное – все-таки пробудить сознательность, потому что в отсутствие взрослых школьник останется без волшебного эмоционального пинка и проблема не решается.

Кстати, некоторым излишне категоричным взрослым не помешает вспомнить и свое детство. Когда-то многие из нас, глядя в окно на залитый солнцем двор, с тоской думали: "Опять математика, да еще и четыре задания. Когда же я наконец вырасту и перестану делать уроки?"

Теперь мы выросли. На смену урокам пришли другие заботы. Прикидывая планы на неделю, взрослые тоже замирают в некой растерянности, думая: "Неужели я все это успею?" Да, и мы порой с неохотой настраиваемся на работу или домашние дела. Возможно, то же самое испытывают и дети, когда им надо сесть за стол, достать учебники, открыть тетради и написать первую цифру. Только мы уже научились справляться с нерешительностью, страхом и ленью, а им это только предстоит – с нашей помощью.