Зеленский побывал в Артемовске

Фото: Ukrainian Presidential Press Office via AP

Владимир Зеленский приехал в Артемовск, расположенный в подконтрольной Киеву части ДНР, сообщает ТАСС со ссылкой на украинский телеканал.

Поездку украинского лидера не анонсировали. Это уже вторая с начала месяца поездка Зеленского в подконтрольные Киеву части Донбасса.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров подтвердил, что Зеленский был в Артемовске, однако, по его словам, он уже покинул город.

6 декабря президент Украины посетил Славянск в ДНР. В ходе посещения населенного пункта он поздравил ВСУ с профессиональным праздником. По словам Зеленского, он ежегодно встречает праздник на линии фронта с военнослужащими.

Писатель, сопредседатель партии "Справедливая Россия – За правду" Захар Прилепин назвал визит президента Украины Владимира Зеленского в Донбасс издевательством.

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