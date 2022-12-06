Зеленский посетил Славянск в ДНР

Фото: телеграм-канал Zelenskiy / Official

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Славянск и поздравил военнослужащих с профессиональным праздником. Об этом украинский лидер сообщил в своем телеграм-канале.

Зеленский поздравил бойцов с Днем Вооруженных сил Украины, который отмечается 6 декабря. Он добавил, что традиционно встречает праздник на передовой с военными.

Славянск находится на подконтрольной Киеву территории ДНР.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы Украины потеряли свыше 8,3 тысячи военнослужащих и 149 танков за ноябрь.

Кроме того, Киев потерял 10 вертолетов, пять самолетов и свыше 300 боевых бронированных машин.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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