Кадыров опубликовал стихотворение о "клоуне Зеленском"

Фото: телеграм-канал Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал стихотворение о президенте Украины Владимире Зеленском, которого назвал клоуном.

Стихотворение начинается с описания клоуна, который перепутал роли и смеется сам над собой. Персонаж произведения часто бредит сгоряча как последний алкоголик.

"Он как гений лицедейства не подумал про конфуз... Перепутал место действий, где "шестерка" и где "Туз", – написал в своем телеграм-канале Кадыров.

По его словам, "режиссеры" в Белом доме сунули подвох, а Зеленский не в курсе, "просто – лох". В стихотворении также говорится о том, что клоун по сценарию НАТО "сатанинский правит бал". При этом он меняет образы – то становится "нациком", а то "слезливым либералом".

В стихотворении клоуну плевать и на Украину, и на народ, даже если "разом сгинет аккурат под Новый год". Потом автор спрашивает у Зеленского, сколько еще он собирается сделать гнусных дел и хочет ли он, чтобы мир сгорел дотла.

Ранее ведущий Владимир Соловьев рассказал, как Зеленскому удалось беспрепятственно посетить Херсон. По его словам, Москва не хочет превращать президента Украины в легенду. Соловьев добавил, что РФ хочет, чтобы американцы его убрали сами в результате распрей между Зеленским и Залужным.



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