Соловьев объяснил, почему Россия сохраняет жизнь Зеленскому

Фото: телеграм-канал "СОЛОВЬЕВ"

Телеведущий Владимир Соловьев рассказал, как президенту Украины Владимиру Зеленскому позволили беспрепятственно посетить Херсон. На соответствующий вопрос военного эксперта Владислава Шурыгина журналист ответил в эфире своей программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".

По его словам, российские власти не хотят делать из украинского лидера героя в глазах людей. Соловьев считает, что Зеленского уберут его западные начальники либо сами украинцы. Если же его ликвидирует Россия, он превратится в мученика и героя.

"Мы просто не ставим задачу. Мы не хотим его превращать в легенду. Мы хотим, чтобы американцы его убрали сами в результате распрей между Зеленским и Залужным", – подчеркнул Соловьев.

Владимир Зеленский прибыл в Херсон 14 ноября. По данным агентства Reuters, в городе он выступил перед украинскими военными.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу приказал приступить к отводу войск за Днепр. По его словам, жизнь и здоровье российских военнослужащих является приоритетом.

11 ноября российские военные завершили переброску группировки на левый берег Днепра. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков добавил, что все военнослужащие успешно переправились на левобережную часть Херсонской области и заняли заранее подготовленные позиции.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Вооруженные силы РФ завершили переброску войск на левый берег Днепра

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