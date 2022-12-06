Прилепин назвал визит Зеленского в Донбасс издевательством

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Писатель, сопредседатель партии "Справедливая Россия – За правду" Захар Прилепин назвал визит президента Украины Владимира Зеленского в Донбасс издевательством.

"Повторим очевидное: они издеваются. Хохочут, надувают огромные пузыри из жвачки, лопают их, показывают разные части тела не вполне одетые и повторяют: "Ну и что вы нам за это сделаете?" – написал Прилепин в своем телеграм-канале.

Помимо этого, писатель задался вопросом о том, стоит ли ожидать реакции российских властей в ответ на произошедшее.

Ранее президент Украины посетил Славянск в ДНР. В ходе посещения населенного пункта он поздравил ВСУ с профессиональным праздником. По словам Зеленского, он ежегодно встречает праздник на линии фронта с военнослужащими.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал стихотворение о Зеленском, в котором назвал его клоуном. В стихотворении клоуну плевать и на Украину, и на народ, даже если "разом сгинет аккурат под Новый год". Потом автор спрашивает у Зеленского, сколько еще он собирается сделать гнусных дел и хочет ли он, чтобы мир сгорел дотла.



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