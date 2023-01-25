США строят планы по сдерживанию России после завершения конфликта на Украине – СМИ

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США строят планы по сдерживанию России после завершения конфликта на Украине, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на слова госсекретаря США Энтони Блинкена и неназванного чиновника.

"Администрация Байдена <...> начала планировать возможное устройство послевоенного баланса, который поможет Киеву сдержать любое повторение жестокого вторжения России", – отметили в издании.

По словам Блинкена, президент США Джо Байден не хочет, чтобы развязались третья мировая война и прямой конфликт с Россией. Он утверждает, что на данный момент лидерам стран, которые находятся в союзе с Вашингтоном, необходимо думать о будущем.

Блинкен сказал, что Соединенные Штаты хотят организовать долгосрочный мир на Украине, обеспечить безопасность от возможной агрессии со стороны РФ.

Издание отмечает, что США не позволят России "отдохнуть и перегруппироваться" для новых вооруженных действий. Кроме того, Украине необходимо дать соответствующую оборону – мощные системы вооружений.

Однако госсекретарь США подчеркнул, что власти Украины сами должны принимать решения по боевым действиям. Однако послевоенное положение уже обсуждается Госдепартаментом, Пентагоном и советом национальной безопасности при Белом доме. В частности, поднимаются вопросы по поводу Крыма.

Ранее политический обозреватель из Соединенных Штатов Скотт Хортон заявил, что у Вашингтона есть тайный план в отношении России. По его словам, данный план заключается в поддержке повстанческого движения в западной части Украины против российских сил на востоке этой страны.



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