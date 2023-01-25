Призывы Запада продолжать боевые действия на Украине ради безопасности абсурдны – Песков

Фото: kremlin.ru

Заявления о том, что только продолжение боевых действий на Украине способно обеспечить безопасность в Европе, являются абсурдными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал статью газеты The Washington Post, где ранее писали, что безопасность Украины может обеспечить только собственная мощная армия, а не членство в НАТО.

"Мы видим очень много проявлений убежденности ряда политиков, <...>, что именно продолжая войну, можно обеспечить безопасность континента. Это абсурдное убеждение", – цитирует представителя Кремля ТАСС.

По его мнению, подобные мысли являются тупиковыми как с военной точки зрения, так и с политической.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поставки Западом наступательного оружия Киеву приведут к глобальной катастрофе. Он объяснил, что попытки Украины с помощью таких вооружений захватить территории РФ приведут к еще более мощным ударам со стороны России.



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