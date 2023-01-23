В Евросовете назвали предстоящие недели определяющими для конфликта на Украине

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Ближайшие несколько недель станут решающими для конфликта на Украине и определят будущее Европы. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель в интервью испанской газете El Mundo.

"Ближайшие недели, две или три, являются решающими... То, что произойдет в 2023 году, и многое из этого зависит от ближайших недель, это то, что определит наше будущее", – сказал Мишель.

При этом он подчеркнул, что Евросоюзу необходимо и дальше продолжать оказывать Киеву помощь, которая ему может потребоваться.

Ранее в МИД РФ заявили, что планы Запада поставить Украине очередные вооружения являются "подстрекательством". В ведомстве считают, что такая помощь может привести к эскалации конфликта и, соответственно, новым жертвам.

Запад нарастил поставки оружия на Украину после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



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