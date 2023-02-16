Столтенберг заявил, что лег спать в ночь начала СВО

Фото: ТАСС/IMAGO/Jens Schicke

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что в ночь на 24 февраля прошлого года пошел спать. При этом он был в курсе готовящегося начала спецоперации на Украине.

"Я пошел в кровать. Но это была очень короткая ночь, потому что я знал, что в какое-то время, через несколько часов, кто-то меня разбудит, и это именно то, что произошло", – поделился он в беседе с агентством AFP.

Столтенберг также заявил, что ему позвонили утром и кратко рассказали о начале СВО.

В этом же интервью генеральный секретарь Альянса призвал организацию быть готовой к затяжному противостоянию с российской стороной. Столтенберг подчеркнул, что конфликт может длиться в течение многих лет.

Однако он не решился называть точную продолжительность противостояния, ведь, считает генсек, ситуация может кардинально измениться.

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