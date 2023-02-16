Столтенберг призвал НАТО готовиться к затяжному конфликту с Россией

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Североатлантический альянс должен подготовиться с затяжному противостоянию с российской стороной, подчеркнул генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он заявил, что конфликт может длиться в течение многих лет.

При этом Столтенберг не взялся предсказывать точную продолжительность противостояния, так как ситуация может внезапно поменяться.

"(НАТО. – Прим. ред.) всегда ищет, где есть возможности, чтобы опять прийти к ситуации, где есть место лучшим отношениям", – отметил генсек в интервью французскому агентству AFP.

Между тем Столтенберг заявил, что противостояние на Украине не изменило НАТО, так как организация готовилась к нему с 2014 года.

Он рассказал, что адаптация Альянса также началась около восьми лет назад. На тот момент НАТО увеличила численность сил реагирования и нарастила расходы на оборонную промышленность, заключил генсек.

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