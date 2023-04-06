Правительство Финляндии подало заявление об отставке

Фото: AP Photo/Olivier Matthys

Премьер-министр Финляндии Санна Марин передала президенту республики Саули Ниинисте заявление об отставке правительства, сообщает РИА Новости.

Возглавляемая премьером партия проиграла на парламентских выборах, в связи с чем кабмин вынужден был подать в отставку. Он будет исполнять технические обязанности временного правительства, пока не назначат новое.

Формирование нового кабинета министров начнется на будущей неделе под руководством оппозиционной консервативной Национальной коалиционной партии, победившей на выборах.

Ранее Санна Марин признала поражение своей Социал-демократической партии на парламентских выборах. Она заявила о победе Национальной коалиционной партии, которую возглавляет Петтери Орпо. Вместе с тем премьер-министр поблагодарила своих сторонников за поддержку.

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