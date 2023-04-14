В посольство Финляндии в Москве пришло письмо с порошком

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В здание посольства Финляндии в Москве доставили три письма, в одном из которых был обнаружен порошок. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел накануне. В связи с ним посольство сразу же обратилось в МИД РФ. В соответствии с правилами безопасности министерства иностранных дел Финляндии, эти письма передали представителям официальных органов России.

Накануне сотрудники посольства Франции в Москве получили посылку с костями.

По предварительной информации, это кости животного. Сама посылка была упакована в пакет. На место происшествия вызвали полицию. Правоохранители устанавливает отправителя посылки.

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