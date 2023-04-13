Сотрудникам посольства Франции в Москве отправили посылку с костями животного

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Сотрудники посольства Франции в Москве получили посылку с костями, сообщает ТАСС.

По предварительной информации, это кости животного. Сама посылка была упакована в пакет. На место происшествия вызвали полицию.

По данному факту проводится проверка. Правоохранители устанавливает отправителя посылки.

Ранее столичные таможенники обнаружили настоящий человеческий череп под видом пластиковой модели, посылку попытались отправить в США.

Отправитель указал в декларации, что пересылает пластиковую анатомическую модель, однако эксперты считают, что череп не искусственный, а настоящий. Все останки были переданы правоохранителям.

"Рейд 112": тело мужчины обнаружили на железнодорожной станции Маленковская в Москве

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!