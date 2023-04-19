Финляндия отменила арест здания Российского центра науки и культуры

Фото: официальный сайт Санкт-Петербургского Дома музыки (на фото Российский центр науки и культуры в Хельсинки)

Власти Финляндии отменили временный арест здания и участка, на котором располагается Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

Отмечается, что об отмене ареста заявил глава одного из отделов Управления по взысканию долгов Аки Виртанен.

Он уточнил, что арест был снят из-за отсутствия оснований для изъятия собственности.

18 апреля Финляндия наложила арест на здание и на участок земли площадью в 3,3 тысячи квадратных метров, которые принадлежали РЦНК. Решение было вынесено в связи с соответствующим запросом министерства иностранных дел республики, заявляли приставы.

После произошедшего МИД Финляндии получил от России ноту с требованием разъяснить действия в отношении РЦНК, который обладает иммунитетом как госсобственность.

