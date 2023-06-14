Экономист спрогнозировал курс доллара на уровне 82–83 рублей

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Причин для активного роста доллара в данный момент не наблюдается, однако ожидать в ближайшее время стоимость валюты ниже 82–83 рублей не стоит, заявил кандидат экономических наук Михаил Беляев. Об этом сообщает RT.

Экономика США смогла преодолеть острое кризисное время, что дало курсу некоторое преимущество, отметил он. Помимо этого, рост курса доллара также может быть связан с началом лета.

"Несмотря на то что существенно подорожали зарубежные путевки, несмотря на то что есть сложности с транспортными моментами, мы видим определенную активизацию, что в итоге приводит к повышенному биржевому спросу на иностранную валюту", – рассказал эксперт.

Он выразил мнение, что рост валюты не является долгосрочной тенденцией, к тому же в данный момент он не обусловлен какими-либо серьезными причинами. В связи с этим должна начаться корректировка, добавил Беляев.

"На мой взгляд, быстрый рост указывает на элемент ажиотажа. А раз есть элемент ажиотажа, значит, он (рост курса. – Прим. ред.) достаточно быстро завершится. Но вместе с тем дешевле 82–83 рублей ожидать коррекцию трудно", – резюмировал экономист.

Ранее сообщалось, что курс доллара превысил 85 рублей впервые с 4 апреля 2022 года. Утром 14 июня стоимость валюты выросла на 73 копейки, до 85,03 рубля.

13 июня курс евро в ходе торгов поднялся до 91 рубля впервые с 25 апреля 2022 года. Отмечалось, что по состоянию на 18:57 по московскому времени европейская валюта росла на 2,28%, до 91 рубля. Спустя минуту она торговалась на том же уровне.



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