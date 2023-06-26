Экономист спрогнозировал, до каких значений может снизиться доллар

Фото: 123RF/burand

Курс доллара снизится до 81–84 рублей и будет держаться на этой отметке на протяжении долгого времени, спрогнозировал экономист Дмитрий Потапенко. Об этом сообщает "Радио 1".

Эксперт считает, что доллар будет падать еще в течение недели. Он объяснил, что его рост спровоцировала попытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер". Граждане РФ начали активно скупать валюту, что и привело к резкому скачку. Для стабилизации курса нужно время, добавил Потапенко.

Как отметил специалист, ситуация не может нормализоваться в тот же момент, как была устранена причина.

"Любая система по поставкам привыкла планировать свои расходы, потому что она запасает эти величины – доллары, евро, гречку или соль – это неважно – приблизительно зная, что вчера покупали 9 тысяч долларов и 100 килограммов гречки", – пояснил он.

По словам Потапенко, шок заставляет граждан скупать все запасы.

"Система адаптируется только со временем, когда начнут подвозить товары. Если мы говорим про гречку или соль, то это займет от недели до трех, ситуация с валютой стабилизируется в течение недели", – отметил он.

Экономист заявил, что доллар уже не вернется к 70 рублям. Его стоимость будет колебаться на уровне 81–84 рублей достаточно долгое время, предупредил Потапенко.

Курс американской валюты в начале валютных торгов на Мосбирже в понедельник, 26 июня, превысил 87 рублей впервые с 29 марта 2022 года.

Уже к 11:03 по московскому времени курс доллара вырос только на 14 копеек, до 84,84 рубля. Российская валюта полностью отыграла потери, которые понесла в начале торгов.

Кандидат экономических наук Михаил Беляев обратил внимание, что сейчас важную роль в определении курса играют факторы, относящиеся к информационному полю и внутриполитической обстановке в государстве.

По его словам, банки и продавцы валюты успешно пользуются всеобщим волнением, поэтому и пытаются насильно увеличить курс.



Эксперты заявили, что курсы ведущих валют после скачка возвращаются к прежним показателям