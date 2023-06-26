Экономист объяснил рост курса доллара внутриполитической обстановкой в РФ

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Сейчас важную роль в определении курса играют факторы, относящиеся к информационному полю и внутриполитической обстановке в государстве. Так кандидат экономических наук Михаил Беляев оценил стоимость доллара на Мосбирже, которая утром в понедельник, 26 июня, поднялась выше 87 рублей.

"У людей первое стремление, когда возникает подобная ситуация, – это попытаться обезопасить свои сбережения. А самый доступный и безопасный, как им кажется, инструмент – уход в иностранную валюту, что и определяет повышенный спрос на доллары", – цитирует эксперта RT.

По его словам, банки и продавцы валюты успешно пользуются всеобщим волнением, поэтому и пытаются насильно увеличить курс. Вместе с этим Беляев указал на тот факт, что в этом вопросе имеет место и "самовозрастающий эффект". Это когда люди не могут оценить длительные перспективы и активно скупают валюту. Причем чем больше эта валюта, тем быстрее граждане пытаются убежать в актив, считает аналитик.

Сейчас серьезных факторов для роста курса нет, а информационный налет проходит быстро, заявил Беляев. Скоро будет достигнут потолок курса, а затем осуществится коррекция.

Курс американской валюты в начале валютных торгов на Мосбирже в понедельник, 26 июня, превысил 87 рублей впервые с 29 марта 2022 года.

Уже к 11:03 по московскому времени курс доллара вырос только на 14 копеек, до 84,84 рубля, минутами ранее он подал на 1 копейку, до 84,69 рубля. Таким образом, российская валюта полностью отыграла потери, которые понесла в начале торгов понедельника.