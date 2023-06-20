В Минэкономразвития РФ назвали правильные значения курса рубля

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Наиболее сбалансированным курсом рубля станет значение в пределах от 70 до 80 рублей за доллар, заявил первый замглавы министерства экономического развития РФ Илья Торосов. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Он отметил, что в РФ строится открытая рыночная экономика, в связи с чем появляется необходимость в создании баланса и прогнозируемости для курса рубля. Он подчеркнул, что курс российской валюты не должен сильно колебаться, основной задачей является понятность, прогнозируемость значений.

"Нет ничего хуже большой волатильности, когда у тебя курс скачет туда-сюда на 20–30 или даже 10%, это вызывает лишние сложности. Курс должен быть понятным, прогнозируемым, а сильно колебаться не должен", – сказал Торосов.

В качестве второй задачи он назвал соблюдение баланса интересов промышленников и экспортеров.

"С одной стороны, действительно, крепкий рубль – это хорошо, если вы едете за рубеж или покупаете импортные товары. Но с другой – важно учитывать интересы нашей промышленности и экспортеров сырья. При сильном рубле заниматься этим становится уже не столь интересно", – подчеркнул замглавы Минэкономразвития.

По его словам, обсуждения о сбалансированном курсе рубля велись еще год назад, когда доллар стоил в пределах 60 рублей. Отвечая на вопрос, каким должен быть сбалансированный курс российской валюты, Торосов сказал, что найти баланс интересов позволит стоимость в пределах от 70 до 80 рублей за доллар.

Такая стоимость рубля позволит создать конкурентоспособность российской продукции на зарубежных рынках, он окажется комфортным для импортеров, так как покупка заграничных товаров будет не такой дорогой, отметил он.

"Понятно, если рубль станет слишком слабым, импорт резко подорожает, нам это тоже невыгодно. Потому нужно грамотно искать баланс", – сказал Торосов.

Помимо этого, плавающий курс рубля позволяет нивелировать проблемы с внешней торговлей. Замглавы ведомства привел в пример период пандемии, который прошел достаточно успешно, в данный момент на Россию действует множество санкций, но Торосов считает, что этот этап страна также пройдет без видимых потерь.

"Мир от нас не отвернулся, поскольку западный мир – это далеко не весь мир. И даже с западным миром у нас остались торговые операции и обмен технологиями продолжается, и ресурсами, так что я бы не был так категоричен", – сказал он.

Говоря о дальнейшем прогнозе по курсу рубля, Торосов отметил, что примерный коридор составит 70–85 рублей за доллар. Он подчеркнул, что Минэкономиразвития указало в своем прогнозе такие же цифры и что это не пиковые значения российской валюты, а средние.

Ранее зампред правительства РФ Андрей Белоусов заявлял, что ослабление рубля связано с корректировкой курса российской валюты.

По его словам, для экономики РФ является оптимальной ситуация, когда доллар находится в пределах 80–90 рублей. Это подходит импортерам, экспортерам и государству, считает он.



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