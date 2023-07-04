В ЦБ назвали изменение в торговом балансе основным фактором ослабления рубля

Фото: depositphotos/Milly7

Падение курса рубля связано с изменением в торговом балансе, сообщает ТАСС со ссылкой на первого зампреда ЦБ РФ Ксению Юдаеву.

"Снижение курса рубля происходит в основном из-за изменения торгового баланса", – сказала она.

При этом Юдаева уточнила, что не видит рисков финансовой стабильности в связи со снижением курса. В Банке России также не видят большого количества крупных сделок на валютном рынке, однако констатируют более выраженные налоговые периоды.

Ранее курса доллара превысил 90 рублей впервые с 28 марта 2022 года. По состоянию на 14:33 по московскому времени доллар прибавил 1,51%, поднявшись до 90,04 рубля. К 14:38 по московскому времени доллар торговался на уровне 89,96 рубля (+1,42%).

Кроме того, курс евро также превысил 98 рублей впервые с 29 марта 2022 года. По данным биржи, на 13:39 по московскому времени, евро поднялся до 97,99 рубля (+1,35 рубля). При этом несколькими минутами до этого стоимость европейской валюты составляла 98,01 рубля.

"Деньги 24": курс рубля в июне резко снизился по отношению к доллару и евро