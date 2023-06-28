Врач предупредила об опасности гранатового сока для пожилых

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Чрезмерное потребление гранатового сока может вызвать кровотечение у пожилых людей. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева.

По ее словам, гранатовый сок обладает способностью разжижать кровь. Поэтому его следует с осторожностью пить тем, кто и так принимает кроворазжижающие препараты. Обычно такие лекарства назначают пожилым людям для профилактики тромбообразования.





Марина Аплетаева врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Если пожилые люди, которые принимают кроворазжижающие препараты, будут пить еще и гранатовый сок, то может произойти кровотечение. Потому что гранатовый сок тоже разжижает кровь.

Кроме того, концентрированный напиток может негативно влиять на состояние желудочно-кишечного тракта.

"Его раздражающее действие на желудок огромное. Если человек злоупотребляет соком, это может не только привести к гастриту, но и к более серьезным заболеваниям желудка, потому что мы вливаем в себя концентрат", – заключила Аплетаева.

Ранее россиян предупредили об опасности апельсинового сока. Он богат фруктозой, которая быстро всасывается в организме и нарушает обмен веществ. В результате напиток ускоряет старение и делает более вероятным развитие атеросклероза, гипертонии, диабета и некоторых опухолей.

