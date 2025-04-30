hh.ru: россияне планируют посвятить майские праздники ремонту, учебе и подработкам

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Более 30% россиян планируют отдыхать в майские праздники – остальные собираются посвятить выходные в том числе работе и допзаработку. Об этом говорится в исследовании платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, имеющемся в распоряжении Москвы 24.

По данным аналитиков, наслаждаться свободным временем вместе с родными или путешествовать планируют 34% россиян. Еще 19% продолжат работать, а 16% уделят время подработкам. При этом 15% соотечественников проведут время на огороде, а 14% займутся хобби, на которое не хватает свободного времени в будни. Еще 12% будут учиться, 7% – делать ремонт.



из исследования Лишь 11% опрошенных хотят продлить майские праздники за счет отпуска или отгулов.

Эксперты также добавили, что большинство российских компаний не имеет традиции отмечать майские совместно с сотрудниками. Только 16% опрошенных рассказали, что в эти дни коллективы обычно выезжают на природу, устраивают пикники или участвуют в субботниках. Еще 2% заняты в спортивных состязаниях, 1% – в благотворительных акциях.

Ранее юрист рассказала, кого могут вызвать на работу во время майских праздников. В их числе медработники, полицейские, спасатели МЧС, занятые в сфере транспорта и торговли.