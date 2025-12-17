Самозанятых таксистов в РФ будут штрафовать на 50 тыс руб за перевозку детей без кресел

Фото: РИА Новости/Александр Уткин

Депутаты приняли поправку ко второму чтению законопроекта об увеличении штрафов за перевозку детей без специальных удерживающих устройств, согласно которой самозанятые таксисты будут нести ответственность за это как должностные лица, а штраф составит 50 тысяч рублей.

Законопроект, внесенный на рассмотрение Госдумы председателем комитета Совфеда по экономической политике Андреем Кутеповым и членом комитета Игорем Тресковым в марте, предполагает повышение штрафов.

Для водителей – с 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – с 25 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц – с 100 до 200 тысяч рублей. При этом, согласно поправке, для самозанятых водителей штраф будет равен 50 тысячам рублей, как для должностных лиц, а не 5 тысячам рублей, как для физических.

Изменения планируется внести в часть 3 статьи 12.23 КоАП.

Ранее в Общественной палате предложили обязать водителей такси иметь детские кресла. Как заявил председатель комиссии ОП по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко, автомобили такси экономкласса должны быть оборудованы минимум одним детским креслом, а комфорт-класса, комфорт-плюс и бизнес-класса – двумя.

