Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 декабря, 13:37

Политика

Самозанятых таксистов в РФ будут штрафовать на 50 тыс руб за перевозку детей без кресел

Фото: РИА Новости/Александр Уткин

Депутаты приняли поправку ко второму чтению законопроекта об увеличении штрафов за перевозку детей без специальных удерживающих устройств, согласно которой самозанятые таксисты будут нести ответственность за это как должностные лица, а штраф составит 50 тысяч рублей.

Законопроект, внесенный на рассмотрение Госдумы председателем комитета Совфеда по экономической политике Андреем Кутеповым и членом комитета Игорем Тресковым в марте, предполагает повышение штрафов.

Для водителей – с 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – с 25 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц – с 100 до 200 тысяч рублей. При этом, согласно поправке, для самозанятых водителей штраф будет равен 50 тысячам рублей, как для должностных лиц, а не 5 тысячам рублей, как для физических.

Изменения планируется внести в часть 3 статьи 12.23 КоАП.

Ранее в Общественной палате предложили обязать водителей такси иметь детские кресла. Как заявил председатель комиссии ОП по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко, автомобили такси экономкласса должны быть оборудованы минимум одним детским креслом, а комфорт-класса, комфорт-плюс и бизнес-класса – двумя.

Стоимость поездок такси вырастет в Москве в предновогодние дни

Читайте также


политикатранспортавто

Главное

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

Лишат ли тунеядцев социальной пенсии в России?

Согласно Конституции и действующему законодательству, любой гражданин имеет право на пенсию

Также отсутствует определение понятия "тунеядство"

Читать
закрыть

Что может навредить здоровью питомцев в Новый год?

Угощение питомца едой с новогоднего стола может обернуться срочной поездкой в ветклинику

Новогодние праздники часто становятся испытанием для питомцев из-за фейерверков

Читать
закрыть

Кто останется без 13-й зарплаты?

Наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве, где премии сократили почти повсеместно

Также проблема усугубляется в металлургии и машиностроении

Читать
закрыть

Какие профессии будут самыми востребованными в России?

Врачи, педагоги, работники культурной сферы всегда будут востребованы

Для будущего России также важны инженерные и технологические направления

Читать
закрыть

Когда в Москве закончится оттепель?

В столице началась оттепель, которая продлится минимум до середины третьей декады декабря

В ближайшие дни ждать существенных осадков не стоит

Читать
закрыть

Что известно о нападении на школу в Одинцове?

Вооруженный ученик напал на школу в подмосковном поселке Горки-2 16 декабря

Один ребенок погиб, а охранник получил ранения

Читать
закрыть

Как мошенники обманывают россиян перед Новым годом?

Мошенники обманывают россиян с помощью рассылки сообщений якобы от "Госуслуг"

Одна из самых популярных предновогодних мошеннических схем связана с "13-й зарплатой"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика