Суд арестовал гендиректора артели после прорыва дамбы в Красноярском крае

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Суд арестовал гендиректора компании "Сисим" Максима Ковалькова, чью дамбу прорвало на месторождении золота в Курагинском районе Красноярского края, передает ТАСС.

Он останется под стражей до 18 декабря. На заседании Ковальков заявил, что на период следствия хотел бы остаться на свободе, чтобы помочь пострадавшим.

Пять дамб обрушились 19 октября. Волна из глины и камней, достигавшая пяти метров в высоту, снесла два рабочих общежития и хозяйственные постройке в поселке золотодобытчиков.

Погибли 15 человек, есть пострадавшие. Судьба пятерых остается неизвестной. Семьи жертв получат по миллиону рублей, компенсации обеспечат и пострадавшим.

Возбуждено дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Росприроднадзор собирается проверить все дамбы в стране после происшествия.

Начальник участка признал свою вину в нарушении правил безопасности при проведении работ. Он подписал соглашение о сотрудничестве со следствием и принимал участие в спасательных работах.