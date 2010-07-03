Три человека задержаны по делу о прорыве дамбы в Красноярском крае

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Директор, начальник и мастер горного участка ООО "Сисим" задержаны по факту прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского, сообщает пресс-служба ГСУ СК России.

"В рамках расследования уголовного дела следователями СКР в Курагинском районе задержаны директор золотодобывающего предприятия ООО "Сисим", начальник и мастер горного участка этой же организации. Для проведения допроса они доставлены в город Красноярск, где с ними сейчас работают следователи", – говорится в сообщении.

На сайте СК России также говорится, что по данным следователей, причиной ЧП могли стать нарушения при проведении золотодобывающих работ.

Ранее сообщалось о задержании директора компании, дамбу которой прорвало в Красноярском крае. По данным системы "СПАРК", генеральным директором ООО "Сисим", входящего в холдинг "Сибзолото", числится Максим Ковальков.

Утром 19 октября в районе поселка Щетинкино Курагинского района прорвало дамбу технологического водоема золотодобывающей артели. В поселке из-за этого затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек. Пропавшими без вести остаются 6 человек.

Травмы различной степени тяжести получили 16 человек. Санитарная авиация доставит четырех пострадавших на лечение в Красноярск. Для поиска пропавших без вести привлечено около 300 человек, шесть вертолетов МИ-8 и несколько маломерных судов.

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В районе введен режим ЧС. Власти Красноярского края объявили понедельник, 21 октября, днем траура по погибшим при прорыве дамбы. Владимир Путин поручил оказать помощь пострадавшим.

Причиной прорыва дамбы могут быть несоблюдение технологий при ее постройке или дожди. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Поврежденная дамба принадлежит холдингу "Сибзолото".