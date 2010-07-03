Задержан директор компании, дамбу которой прорвало в Красноярском крае

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Сотрудники правоохранительных органов провели задержание директора компании, дамбу которой прорвало в Красноярском крае. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах региона.

"Есть задержание", – рассказал источник.

Ранее сообщалось, что поврежденная дамба принадлежит холдингу "Сибзолото".

Утром в субботу, 19 октября, в районе поселка Щетинкино Курагинского района произошел прорыв дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Из-за происшествия было затоплено два общежития временного типа. Погибли 15 человек, еще 6 числятся пропавшими без вести.

Сегодня, 20 октября, спасатели возобновили поисковую операцию на месте происшествия. Сообщалось, что было обследовано более 2 тысяч квадратных метров территории. Работы идут в сложных метеорологических условиях.

В районе введен режим ЧС. Власти Красноярского края объявили понедельник, 21 октября, днем траура по погибшим при прорыве дамбы. Владимир Путин поручил оказать помощь пострадавшим.