Опознаны 11 из 15 погибших при прорыве дамбы под Красноярском

Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Опознаны 11 из 15 погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае, сообщил председатель правительства края Юрий Лапшин.

Одиннадцать из 15 опознали, семь из них – красноярцы, жители Хакасии, Вологодской, Кемеровской областей", – цитирует Лапшина ТАСС.

В правительстве региона уточнили, что в списке из 174 работников предприятия есть граждане из ближнего зарубежья, но среди погибших они пока не значатся.

Утром в субботу, 19 октября, в районе поселка Щетинкино Курагинского района прорвало дамбу технологического водоема золотодобывающей артели. В поселке из-за этого затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек. Пропавшими без вести остаются 6 человек.

Травмы различной степени тяжести получили 16 человек. Санитарная авиация доставит четырех пострадавших на лечение в Красноярск. Для поиска пропавших без вести привлечено около 300 человек, шесть вертолетов МИ-8 и несколько маломерных судов.

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В районе введен режим ЧС. Власти Красноярского края объявили понедельник, 21 октября, днем траура по погибшим при прорыве дамбы. Владимир Путин поручил оказать помощь пострадавшим при прорыве дамбы.

Сейчас поисковые работы на месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края приостановлены в связи с наступлением темноты. Они возобновятся в воскресенье.

Причиной прорыва дамбы могут быть несоблюдение технологий при ее постройке или дожди. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Поврежденная дамба принадлежит холдингу "Сибзолото".