Работы на месте прорыва дамбы под Красноярском приостановлены

15:28
Фото: МЧС России
Поисковые работы на месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края приостановлены в связи с наступлением темноты. Они возобновятся в воскресенье, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Губернатор края Александр Усс провел заседание оперативного штаба по ликвидации последствий разрушения дамбы. Он заявил, что главной задачей сейчас является поиск пропавших без вести и погибших.
"В связи с наступлением темноты поисковые работы будут приостановлены и продолжатся на следующий день. В зоне русла реки работают более 70 профессиональных спасателей, в случае необходимости группировка участников поисковых работ будет усилена", – сказано в сообщении.
Ранее было объявлено, что в районе введен режим ЧС. Власти Красноярского края объявили понедельник, 21 октября, днем траура по погибшим при прорыве дамбы. Владимир Путин поручил оказать помощь пострадавшим при прорыве дамбы.
Утром в субботу, 19 октября, около 6:00 по местному времени (2:00 по Москве) в районе поселка Щетинкино Курагинского района прорвало дамбу технологического водоема золотодобывающей артели. В поселке из-за этого затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек. Пропали без вести 13 человек. Пострадали 16, у них травмы различной степени тяжести. Санитарная авиация доставит четырех пострадавших на лечение в Красноярск. Около 300 человек, шесть вертолетов МИ-8 и несколько маломерных судов привлечено для поиска пропавших без вести.
Причиной прорыва дамбы могут быть несоблюдение технологий при ее постройке или дожди, говорил Александр Усс. Пресс-центр ГУ МЧС по Красноярскому краю сообщал, что дамба полностью разрушена.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.
Поврежденная дамба принадлежит холдингу "Сибзолото".
При прорыве дамбы под Красноярском погибло 15 человек
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