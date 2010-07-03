Режим ЧС введен в Курагинском районе Красноярского края после прорыва дамбы

Фото: МЧС России

Режим чрезвычайной ситуации введен в Курагинском районе Красноярского края, где утром 19 октября прорвало дамбу. Об этом сообщает региональное бюро "Интерфакс".

"В Курагинском районе введен режим ЧС", – сообщили агентству в краевом МЧС.

Также сообщается, что власти Красноярского края объявили понедельник, 21 октября, днем траура по погибшим при прорыве дамбы.

Владимир Путин поручил оказать помощь пострадавшим при прорыве дамбы. О ЧП президенту доложили глава МЧС Евгений Зиничев и губернатор Красноярского края Александр Усс.

Утром в субботу, 19 октября, около 6:00 по местному времени (2:00 по Москве) в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края прорвало дамбу технологического водоема золотодобывающей артели. В рабочем поселке из-за этого затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек. Пропали без вести 13 человек. Пострадали 16, у них травмы различной степени тяжести. Санитарная авиация доставит четырех из 16 пострадавших, у кого особенно тяжелые травмы, на лечение в Красноярск.

По сообщению МЧС, около 300 человек, шесть вертолетов МИ-8 и несколько маломерных судов привлечено для поиска пропавших без вести.

Причиной прорыва дамбы могут быть несоблюдение технологий при ее постройке или дожди, говорил губернатор региона Александр Усс. Пресс-центр ГУ МЧС по Красноярскому краю сообщал, что дамба полностью разрушена.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Поврежденная дамба принадлежит холдингу "Сибзолото".

