Более 350 звонков приняли на горячей линии МЧС после прорыва дамбы под Красноярском

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Фото: МЧС РФ/ТАСС
Психологи МЧС ответили на 352 звонка на горячую линию в связи с прорывом дамбы в Красноярском крае. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.
"По состоянию на 22:00 (субботы – прим.) по московскому времени на телефон горячей линии поступило 352 обращения. Всего экстренная психологическая помощь оказана в 363-х случаях", – проинформировали в МЧС.
Утром в субботу, 19 октября, в районе поселка Щетинкино Курагинского района случился прорыв дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Из-за этого оказались затоплены два общежития временного типа. Погибли 15 человек, еще 6 остаются пропавшими без вести.
Кроме того, травмы различной степени тяжести получили 16 человек. Сообщалось, что при помощи санитарной авиации четверых пострадавших доставят на лечение в Красноярск.
В районе из-за происшествия был введен режим ЧС. Власти Красноярского края объявили понедельник, 21 октября, днем траура по погибшим при прорыве дамбы. Владимир Путин поручил оказать помощь пострадавшим.
Сейчас поисковые работы на месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края приостановлены в связи с наступлением темноты. Они возобновятся в воскресенье.
Причиной ЧП могут быть несоблюдение технологий при ее постройке или дожди. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.
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