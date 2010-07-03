Спасатели возобновили поисковую операцию на месте прорыва дамбы в Красноярском крае

Фото: МЧС РФ/ТАСС

Поисково-спасательная операция была возобновлена на месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении МЧС.

"Работы возобновлены", – проинформировали в ведомстве.

Ранее поисковые работы на месте прорыва дамбы были приостановлены в связи с наступлением темноты. В то же время, оперативный штаб по координации действий работает в круглосуточном режиме.

Согласно последним данным, в результате происшествия погибли 15 человек, 11 из них удалось опознать. Еще 6 остаются пропавшими без вести.

Травмы различной степени тяжести получили 16 человек. Сообщалось, что при помощи санитарной авиации четверых пострадавших доставят на лечение в Красноярск.

В районе был введен режим ЧС. Власти Красноярского края объявили понедельник, 21 октября, днем траура по погибшим. Владимир Путин поручил оказать помощь пострадавшим при прорыве дамбы.