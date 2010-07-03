Росприроднадзор планирует проверить все дамбы после ЧП в Красноярском крае

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Росприроднадзор собирается проверить все дамбы в стране после происшествия в Красноярском крае, передает ТАСС.

Служба обратится в правительство с просьбой разрешить проверки во избежание трагедий. С 23 октября проверки также затронут все участки, где работает компания, на месторождении которой случилось ЧП.

19 октября в районе поселка Щетинкино Курагинского района прорвало дамбу технологического водоема золотодобывающей артели. В поселке затопило два общежития временного типа.

Погибли 15 человек, травмы получили 16. Судьба пятерых остается неизвестной. Семьи жертв получат по миллиону рублей, компенсации обеспечат и пострадавшим.

Пять дамб оказались разрушены. Было возбуждено дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Причиной ЧП считают нарушения при проведении золотодобывающих работ. Задержаны директор, начальник и мастер горного участка золотодобывающего предприятия ООО "Сисим". Их доставили в Красноярск для допроса. Роструд проверит пять компаний, работники которых пострадали.