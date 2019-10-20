Обнаружен один из шести пропавших при прорыве дамбы в Красноярском крае

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Сотрудники полиции обнаружили живым человека, который был в списке из шести пропавших при прорыве дамбы в Курагинском районе Красноярского края, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Как уточняется, мужчину 1985 года рождения опрашивают специалисты.

По информации пресс-службы СК РФ, в результате прорыва в общей сложности было разрушено пять незаконно возведенных дамб.

"Прорыв начался с самой верхней, а затем по цепочке из-за силы двигающегося потока воды разрушились еще четыре гидротехнических сооружения", – говорится в сообщении СК.

Утром 19 октября в районе поселка Щетинкино Курагинского района прорвало дамбу технологического водоема золотодобывающей артели. В поселке из-за этого затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек.

Травмы различной степени тяжести получили 16 человек. Пресс-центр ГУ МЧС по Красноярскому краю сообщал ранее, что дамба полностью разрушена.

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Власти Красноярского края объявили понедельник, 21 октября, днем траура по погибшим при прорыве дамбы. Владимир Путин поручил оказать помощь пострадавшим.

Как стало известно ранее, психологи МЧС приняли более 350 звонков на горячую линию в связи с происшествием.

По данным СК России, причиной ЧП могли стать нарушения при проведении золотодобывающих работ.

В рамках расследования уголовного дела были задержаны директор, начальник и мастер горного участка золотодобывающего предприятия ООО "Сисим". Их доставили в Красноярск для проведения допроса.

Следственный комитет России (СКР) будет добиваться ареста троих задержанных.

"В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании всем троим задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении СК России.

19 октября в Екатеринбурге двое коммунальных работников попали под обрушение грунта при проведении земляных работ. Позже их обнаружили мертвыми.