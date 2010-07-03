Семьи погибших при ЧП в Красноярском крае получат по миллиону рублей

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Семьи погибших при ЧП на золотодобывающей артели в Красноярском крае получат по миллиону рублей, передает "Интерфакс" со ссылкой на Минтруд.

Лицам, находившимся на иждивении жертв, назначат ежемесячные страховые выплаты. Их размер будут рассчитывать индивидуально. Аналогично с единовременной страховой выплатой для пострадавших.

19 октября в районе поселка Щетинкино Курагинского района прорвало дамбу технологического водоема золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех–пяти метров.

В поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек, травмы получили 16. Среди них жители Красноярского края, Республики Хакассия, Кемеровской и Вологодской областей. Судьба пятерых остается неизвестной.

Пять дамб оказались разрушены при чрезвычайной ситуации. Было возбуждено дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Причиной ЧП могли стать нарушения при проведении золотодобывающих работ. Задержаны директор, начальник и мастер горного участка золотодобывающего предприятия ООО "Сисим". Их доставили в Красноярск для допроса. Роструд проверит пять компаний, работники которых пострадали.