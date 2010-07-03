Арестован начальник участка после ЧП в Красноярском крае

12:43
Фото: vk.com/trk7ru
Суд арестовал начальника участка золотодобывающей артели ООО "Сисим" Андрея Еганова, подозреваемого по делу о гибели людей при прорыве дамбы в Красноярском крае, сообщает "Интерфакс".
Ранее Еганов признал вину в нарушении правил безопасности при проведении работ. Адвокат уточнил, что его подзащитный подписал соглашение о сотрудничестве со следствием и принимал участие в спасательных работах.
В суде представитель Следственного комитета сообщил о выявленной попытке вывоза документов из офиса ООО "Сисим", которое эксплуатировало золотодобывающую артель.
"Когда следователи подъезжали к офису компании в Красноярске, они увидели машины, в которую два человека загружали системные блоки и документы о деятельности компании", – сказала Екатерина Шарыгина.
По ее данным, когда машину остановили, в ней обнаружили документы и четыре системных блока. Следствие расценивает это как попытку сокрытия фактов, значимых для расследования преступления.
19 октября в районе поселка Щетинкино Курагинского района прорвало дамбу технологического водоема золотодобывающей артели. Селевой поток снес два общежития, несколько жилых и хозяйственных построек.
Погибли 15 человек. Судьба пятерых остается неизвестной. Семьям жертв выплатят по миллиону рублей из краевого бюджета. Компенсации обеспечат и пострадавшим.
По факту разрушения пяти дамб возбуждено дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
Задержаны директор, начальник и мастер горного участка золотодобывающего предприятия ООО "Сисим".
Ранее компания "Сибзолото" опубликовала список 15 погибших.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: