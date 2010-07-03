Арестован начальник участка после ЧП в Красноярском крае

Суд арестовал начальника участка золотодобывающей артели ООО "Сисим" Андрея Еганова, подозреваемого по делу о гибели людей при прорыве дамбы в Красноярском крае, сообщает "Интерфакс".

Ранее Еганов признал вину в нарушении правил безопасности при проведении работ. Адвокат уточнил, что его подзащитный подписал соглашение о сотрудничестве со следствием и принимал участие в спасательных работах.

В суде представитель Следственного комитета сообщил о выявленной попытке вывоза документов из офиса ООО "Сисим", которое эксплуатировало золотодобывающую артель.

"Когда следователи подъезжали к офису компании в Красноярске, они увидели машины, в которую два человека загружали системные блоки и документы о деятельности компании", – сказала Екатерина Шарыгина.

По ее данным, когда машину остановили, в ней обнаружили документы и четыре системных блока. Следствие расценивает это как попытку сокрытия фактов, значимых для расследования преступления.

19 октября в районе поселка Щетинкино Курагинского района прорвало дамбу технологического водоема золотодобывающей артели. Селевой поток снес два общежития, несколько жилых и хозяйственных построек.

Погибли 15 человек. Судьба пятерых остается неизвестной. Семьям жертв выплатят по миллиону рублей из краевого бюджета. Компенсации обеспечат и пострадавшим.

По факту разрушения пяти дамб возбуждено дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Задержаны директор, начальник и мастер горного участка золотодобывающего предприятия ООО "Сисим".

Ранее компания "Сибзолото" опубликовала список 15 погибших.