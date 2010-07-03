Компания "Сибзолото" опубликовала список погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае

Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Компания "Сибзолото" опубликовала список 15 погибших при прорыве дамбы золотопромышленной артели в Курагинском районе Красноярского края.

Семьи семерых погибших проживают в Красноярском крае, двоих – в Хакасии, одного – в Кемеровской области, еще одного – в Вологодской области. Где проживали еще четверо погибших, не уточняется.

В списке также значатся пятеро пропавших без вести и 44 пострадавших, девять из которых госпитализированы.

В свою очередь, в Минздраве сообщили о 27 пострадавших. Врачи осмотрели их и оказали помощь. Тем, кто остался в больнице, оказывают специализированную медицинскую помощь. Кроме того, сотрудники центра медицины катастроф оказывают им психологическую поддержку.

19 октября в районе поселка Щетинкино Курагинского района прорвало дамбу технологического водоема золотодобывающей артели.

"Разрушение насыпи одного из верхних технологических отстойников спровоцировало дальнейшее разрушение нижестоящих отстойников. Селевым потоком снесены два общежития, несколько жилых балков и хозяйственных построек ремонтной зоны", – говорится в сообщении компании.

В районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края открылись мобильные пункты по выдаче документов и приему заявлений, сообщили на сайте регионального управления ГУ МВД.

Погибли 15 человек. Судьба пятерых остается неизвестной. Губернатор Красноярского края принял решение выплатить семьям жертв по миллиону рублей, независимо от места проживания. Компенсации обеспечат и пострадавшим.

Пять дамб оказались разрушены. Было возбуждено дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Причиной ЧП считают нарушения при проведении золотодобывающих работ. Задержаны директор, начальник и мастер горного участка золотодобывающего предприятия ООО "Сисим". Их доставили в Красноярск для допроса. Роструд проверит пять компаний, работники которых пострадали.