При прорыве дамб в Красноярском крае пострадали 27 человек

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Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Число пострадавших при прорыве Дамбы в Курагинском районе Красноярского края увеличилось до 27 человек. Врачи осмотрели их и оказали помощь, сообщает РИА Новости. 15 человек погибли, пятеро числятся пропавшими без вести.
При этом, как пояснили в Минздраве региона, девять человек от дальнейшей госпитализации отказались. Тем, кто остался в больнице, оказывают специализированную медицинскую помощь. Кроме того, сотрудники центра медицины катастроф оказывают им психологическую поддержку.
"Ситуация на контроле, угрозы жизни у пациентов нет", – добавили в ведомстве.
В районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края открылись мобильные пункты по выдаче документов и приему заявлений, сообщили на сайте регионального управления ГУ МВД.
"На месте трагедии организованы пункты для обращения граждан по факту утраты документов и их выдачи после изготовления. Часть изготовленных документов направлены в медицинские учреждения, куда госпитализированы пострадавшие", – говорится в сообщении.
За прошедшие сутки изготовлено 34 паспорта, принято 36 заявлений об утрате паспортов и 6 – о восстановлении водительских удостоверений.
19 октября в районе поселка Щетинкино Курагинского района прорвало дамбу технологического водоема золотодобывающей артели. В поселке затопило два общежития временного типа.
Погибли 15 человек. Судьба пятерых остается неизвестной. Семьи жертв получат по миллиону рублей, компенсации обеспечат и пострадавшим.
Пять дамб оказались разрушены. Было возбуждено дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
Причиной ЧП считают нарушения при проведении золотодобывающих работ. Задержаны директор, начальник и мастер горного участка золотодобывающего предприятия ООО "Сисим". Их доставили в Красноярск для допроса. Роструд проверит пять компаний, работники которых пострадали.
Одного из пропавших при прорыве дамбы под Красноярском нашли живым
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