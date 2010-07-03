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Происшествия

08:26

При прорыве дамб в Красноярском крае пострадали 27 человек

происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Число пострадавших при прорыве Дамбы в Курагинском районе Красноярского края увеличилось до 27 человек. Врачи осмотрели их и оказали помощь, сообщает РИА Новости. 15 человек погибли, пятеро числятся пропавшими без вести.

При этом, как пояснили в Минздраве региона, девять человек от дальнейшей госпитализации отказались. Тем, кто остался в больнице, оказывают специализированную медицинскую помощь. Кроме того, сотрудники центра медицины катастроф оказывают им психологическую поддержку.

"Ситуация на контроле, угрозы жизни у пациентов нет", – добавили в ведомстве.

В районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края открылись мобильные пункты по выдаче документов и приему заявлений, сообщили на сайте регионального управления ГУ МВД.

"На месте трагедии организованы пункты для обращения граждан по факту утраты документов и их выдачи после изготовления. Часть изготовленных документов направлены в медицинские учреждения, куда госпитализированы пострадавшие", – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки изготовлено 34 паспорта, принято 36 заявлений об утрате паспортов и 6 – о восстановлении водительских удостоверений.

19 октября в районе поселка Щетинкино Курагинского района прорвало дамбу технологического водоема золотодобывающей артели. В поселке затопило два общежития временного типа.

Погибли 15 человек. Судьба пятерых остается неизвестной. Семьи жертв получат по миллиону рублей, компенсации обеспечат и пострадавшим.

Пять дамб оказались разрушены. Было возбуждено дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Причиной ЧП считают нарушения при проведении золотодобывающих работ. Задержаны директор, начальник и мастер горного участка золотодобывающего предприятия ООО "Сисим". Их доставили в Красноярск для допроса. Роструд проверит пять компаний, работники которых пострадали.

Одного из пропавших при прорыве дамбы под Красноярском нашли живым

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