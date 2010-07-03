Обвиняемый по делу о гибели людей при прорыве дамб признал вину

Начальник участка золотодобывающей артели ООО "Сисим" Андрей Еганов, обвиняемый по делу о гибели людей при прорыве дамб в Красноярском крае, признал вину в нарушении правил безопасности при проведении работ, сообщает "Интерфакс-Сибирь".

"Подзащитный полностью признает свою вину, подписал соглашение о сотрудничестве со следствием, принимал участие в спасательных работах", – сообщил представитель защиты Еганова.

Также обвиняемый сказал журналистам, что сожалеет о произошедшем.

"Я раскаиваюсь", – сказал он.

В понедельник, 21 октября, Железнодорожный районный суд Красноярска избирает меру пресечения гендиректору ООО "Сисим", а также начальнику и мастеру горного участка, которых задержали по данному делу.

19 октября в районе поселка Щетинкино Курагинского района прорвало дамбу технологического водоема золотодобывающей артели. Селевой поток снес два общежития, несколько жилых и хозяйственных построек.

Погибли 15 человек. Судьба пятерых остается неизвестной. Губернатор Красноярского края принял решение выплатить семьям жертв по миллиону рублей, независимо от места проживания. Компенсации обеспечат и пострадавшим.

Пять дамб оказались разрушены. Было возбуждено дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Причиной ЧП считают нарушения при проведении золотодобывающих работ. Задержаны директор, начальник и мастер горного участка золотодобывающего предприятия ООО "Сисим". Их доставили в Красноярск для допроса. Роструд проверит пять компаний, работники которых пострадали.

Компания "Сибзолото" опубликовала список 15 погибших. Семьи семерых погибших проживают в Красноярском крае, двоих – в Хакасии, одного – в Кемеровской области, еще одного – в Вологодской области. Где проживали еще четверо погибших, не уточняется.

