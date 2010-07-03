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Происшествия

08 декабря, 23:16

СК завел уголовное дело после гибели двух подростков на юго-западе Москвы

происшествия

Фото: ТАСС/Виталий Невар

Следователи возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства после гибели двух подростков на юго-западе столицы, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве.

Вечером 8 декабря у жилого дома были обнаружены двое подростков 16 лет с травмами, характерными при падении с высоты. Один из подростков погиб на месте, второго доставили в больницу, где несмотря на оказанную помощь он скончался.

СК устанавливает мотивы поступка, выясняются все обстоятельства происшествия. Расследование продолжается.

В ноябре появились сведения о том, что в Москве восьмилетняя девочка покончила с собой. Мать погибшей рассказала, что за несколько часов до трагедии она в очередной раз взяла смартфон дочери, чтобы проверить, какие сайты она посещает. Мать увидела, что дочь переписывалась со взрослым мужчиной, который прислал ей свои интимные фотографии и взамен просил от школьницы такие же.

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева взяла дело под личный контроль.

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