Омбудсмен взяла под личный контроль дело совершившей суицид второклассницы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева взяла под личный контроль дело второклассницы, совершившей суицид, сообщает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали, что девочка покончила с собой после конфликта с мамой, обнаружившей интимную переписку дочери со взрослым мужчиной.

"Это горе для семьи. С точки зрения уполномоченного меня интересует тот взрослый человек, который в Сети присылал и свои фото, и просил аналогичные материалы у девочки", – сказала она.

По словам Потяевой, она направила запрос в Следственный комитет, чтобы найти этого мужчину. Она подчеркнула, что он оказал негативное влияние на ребенка, которое привело к таким тяжелым последствиям.

"Человек должен быть найден и наказан. Этим мы и займемся", – заключила омбудсмен.

Ранее стало известно, что в Москве восьмилетняя девочка покончила с собой. Мать погибшей рассказала, что за несколько часов до трагедии она в очередной раз взяла смартфон дочери, чтобы проверить, какие сайты она посещает. В результате мать увидела, что дочь переписывалась со взрослым мужчиной, который прислал ей свои интимные фотографии и взамен просил от школьницы такие же.