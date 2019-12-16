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Общество

16 декабря, 20:19

Кузнецова просит проверить действия органов опеки в деле об истязании ребенка в Омске

общество

Фото: соцсети

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова попросила проверить деятельность органов опеки, вернувших ребенка в семью, где родители в наказание заставляли его стоять на гречневой крупе. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы обратились в региональную прокуратуру для проверки действий органов опеки, в том числе обоснованности передачи ребенка матери", – отметили в пресс-службе омбудсмена.

Кузнецова также планирует встретиться с мамой мальчика и посетить школу, в которой он учится. "Мы эту ситуацию не отпустим до полного ее разрешения, пока не будем убеждены, что ребенок в безопасности и все действия – в его интересах", – заключила она.

Ранее сообщалось, что в Омске родители ставили 8-летнего мальчика на гречку в качестве наказания. По данным следователей, с апреля по май за малейшие провинности 35-летний отчим ставил пасынка на длительное время коленями на гречневую крупу.

В отношении родителей ребенка следователи возбудили уголовное дело сразу по нескольким статьям. Отчима обвиняют в истязании и умышленном причинении вреда здоровью, а мать – в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Им грозит наказание до 7 лет лишения свободы.

По данным СМИ, мать мальчика работает оператором на автозаправке, а отчим – успешный программист. В Омске у мужчины своя IT-компания, которая занимается установкой бухгалтерских программ для предприятий.

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